Minha Casa, Minha Vida ganha varandas gourmet

A recente reativação do programa Minha Casa, Minha Vida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe mudanças significativas que impactam diretamente o setor imobiliário. Uma das inovações mais notáveis é a inclusão de varandas nas plantas dos imóveis, especialmente nas faixas 2 e 3 do programa, que atendem famílias com rendas mais altas. As áreas das varandas variam entre 2 a 7 metros quadrados, oferecendo um espaço extra que tem se tornado cada vez mais valorizado pelos compradores. As construtoras, como MRV Engenharia e Melnick, têm adotado essa tendência, incorporando varandas gourmet em suas unidades. Para a MRV, cerca de 50% dos empreendimentos do Minha Casa apresentam sacadas, com uma parte significativa contando com espaço para churrasqueira. Essa mudança não apenas melhora a qualidade dos imóveis, mas também atende a uma demanda crescente por ambientes ao ar livre que proporcionem conforto e bem-estar. A ampliação do teto dos imóveis financiados para R$ 350 mil permitiu que as empresas investissem em projetos mais sofisticados, diversificando as características dos apartamentos. De acordo com Sérgio dos Anjos, diretor comercial da MRV, as varandas são vistas como um elemento essencial na valorização das propriedades. No entanto, a arquiteta Luciana Patriarcha alerta que o tamanho das varandas é crucial; áreas muito pequenas podem ser consideradas “simbólicas” e não atender às expectativas dos moradores. Além das varandas, as construtoras também estão focadas em criar áreas comuns nos empreendimentos, como praças e piscinas, promovendo uma experiência comunitária mais rica. Essas inovações refletem um mercado imobiliário em evolução que busca atender às novas necessidades dos consumidores, especialmente em um cenário pós-pandêmico onde o valor da qualidade de vida ganhou destaque.