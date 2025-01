Minha Casa, Minha Vida autoriza a contratação de 432 novas unidades habitacionais para SP

Os municípios de Guarujá, Praia Grande e Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo, serão contemplados com a construção de 432 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida. O investimento do Ministério das Cidades, realizado com o Fundo de Arrendamento Residencial, é de R$ 90,2 milhões. A informação foi publicada em portaria assinada pelo ministro Jader Filho na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (31).

O valor será distribuído entre três conjuntos habitacionais: Conjunto Habitacional Enseada 2, no Guarujá; Conjunto Esmeralda III, em Praia Grande; e o Residencial Minha Casa, Minha Vida, em Santa Bárbara d’Oeste. A expectativa é de que aproximadamente 1,7 mil realizem o sonho da casa própria.

Conforme a Portaria MCid Nº 725 , de junho de 2023, todas as casas e apartamentos a serem construídos estarão localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão. Além disso, eles deverão ter acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo. As casas térreas devem ter no mínimo 40m², e apartamentos / casas sobrepostas 41,50 m² (área útil com varanda), sendo 40m² de área principal da residência.

O Ministério das Cidades autorizou nesta portaria, ao todo, a construção de 1.924 novas unidades habitacionais em 11 municípios, de sete estados. O investimento total é de R$ 282,6 milhões.