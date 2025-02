Mingau, do Ultraje a Rigor, é internado novamente em SP

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, popularmente conhecido como Mingau, integrante da banda Ultraje a Rigor, foi novamente internado no Hospital Santa Catarina – Paulista. Segundo um boletim médico divulgado nesta sexta-feira (7), não há previsão para sua alta.

Estado de saúde

Mingau apresenta um quadro clínico que inclui constipação e episódios de vômito. Ele está sob os cuidados de um especialista e conta com o suporte de uma equipe de gastroenterologia que monitora sua condição de saúde.

O boletim médico destaca que “seu quadro permanece sob cuidados médicos, sem previsão de alta”, indicando a gravidade da situação, que requer atenção contínua.

Histórico médico

O músico havia passado mais de um ano internado após sofrer um grave incidente em setembro de 2023, quando foi baleado na cabeça durante uma viagem ao litoral do Rio de Janeiro. Desde então, sua recuperação tem sido um processo longo e desafiador.

Após receber alta do hospital em uma primeira fase do tratamento, Mingau iniciou um programa de reabilitação. Sua filha, Isabella Aglio, comentou sobre o processo, afirmando que ele passaria por uma série de tratamentos para facilitar sua recuperação: “Vamos encarar essa fase com muito carinho”, declarou Isabella.