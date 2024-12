Músico Mingau da Banda Ultraje a Rigor é internado novamente

Rinaldo Oliveira Amaral, popularmente conhecido como Mingau, membro da icônica banda Ultraje a Rigor, foi readmitido em um hospital na última semana. A internação ocorre pouco tempo após sua alta, que aconteceu em outubro deste ano, após um período de mais de um ano em tratamento.

No mês de setembro de 2023, o músico sofreu um grave incidente ao ser baleado na cabeça enquanto se encontrava em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Desde então, seu estado de saúde vinha sendo monitorado de perto por uma equipe médica.

Conforme informações divulgadas pelo Hospital São Luiz Itaim, localizado em São Paulo, onde Mingau está recebendo cuidados, ele foi internado no dia 3 de dezembro devido a um quadro convulsivo. Um boletim médico enviado ao Estadão revelou que o artista apresentou melhoras após ajustes em seu tratamento medicamentoso.

O hospital também destacou que Mingau está em tratamento para uma infecção, utilizando antibioticoterapia. No momento, seu quadro clínico é considerado estável, mas não há previsão para alta.

A seguir, a íntegra do boletim médico divulgado:

Boletim Médico – Rinaldo Amaral (Mingau) – Hospital São Luiz Itaim – 10/12/2024

O Hospital São Luiz – unidade Itaim, da Rede DOr, informa que o paciente Rinaldo Oliveira Amaral (Mingau) foi readmitido em 03/12, em decorrência de um quadro convulsivo, evoluindo com melhora após ajuste medicamentoso.