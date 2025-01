MinC promove encontro com Gestores Municipais de Cultura em fevereiro

De 11 a 13 de fevereiro, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas – Governo Federal Fortalecendo os Municípios, representantes do Executivo de todo o país terão um espaço exclusivo de debates junto ao Ministério da Cultura (MinC). O Encontro com Gestores e Gestoras Municipais de Cultura visa compartilhar informações e experiências com as novas lideranças, a fim de apresentar de maneira objetiva quais são, como funcionam e de que maneira podem ser acessadas as principais políticas culturais do país.

A atividade será presencial e realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).

Relevância do evento para a cultura no Brasil

O secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, destaca a relevância do evento para a consolidação das políticas culturais no país. “O convite do MinC aos gestores e gestoras municipais de cultura para participarem do Encontro em fevereiro é de extrema importância. Este será um momento para fortalecer as políticas públicas culturais no Brasil, fomentar a troca de experiências e alinhar estratégias que respondam às demandas locais e regionais. Serão dias dedicados ao diálogo ampliado, à construção de uma gestão cultural mais integrada e inclusiva, com o compartilhamento de boas práticas e a oportunidade de articular e transformar a cultura nos municípios.”

Programação interativa e formativa

O Encontro com Gestores e Gestoras Municipais de Cultura integra uma programação maior, voltada aos novos prefeitos e prefeitas em exercício e suas respectivas equipes. No evento estão previstos espaços interativos, painéis e oficinas, além de ações formativas sobre políticas culturais.

As gestões municipais vão contar ainda com estandes de atendimento de diferentes setores do Governo Federal. No espaço destinado ao MinC serão apresentadas as políticas voltadas à preservação do patrimônio, o detalhamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC). Além dos estandes, haverá uma exposição fotográfica sobre as obras do PAC Patrimônio Cultural; e um MovCEU – veículo capaz de levar a cultura de maneira itinerante aos mais variados territórios.

Vagas limitadas e inscrição

As vagas são limitadas – direcionadas para gestões municipais e prefeituras. Para participar, os interessados devem preencher dois formulários de inscrição:

Para a vaga no Encontro com Gestores e Gestoras Municipais de Cultura clique aqui.

clique aqui. Para o acesso, entrada e circulação no local do evento e demais programações do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas – Governo Federal Fortalecendo os Municípios acesse esse link.

Informações adicionais

A programação completa será divulgada em breve. Informações adicionais sobre o Encontro com Gestores e Gestoras Municipais de Cultura podem ser obtidas por meio do e-mail [email protected].

Serviço:

Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas – Governo Federal Fortalecendo os Municípios

Encontro com Gestores e Gestoras Municipais de Cultura

Data: 11 a 13 de fevereiro

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF)