MinC divulga resultado preliminar da seleção do Edital de Premiação Sérgio Mamberti

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou nesta quarta-feira (31), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o Resultado Preliminar da Etapa de Seleção do Edital de Premiação Cultura Viva – Sérgio Mamberti. Nesta fase foram selecionadas 985 candidaturas. Até a etapa final serão preenchidas as demais vagas, que totalizam 1.117, do chamamento que valoriza a diversidade cultural do país e tem investimento de R$ 33 milhões.

Os selecionados nesta fase preliminar denotam a ampla diversidade de gênero e etnias, bem como o impacto da regionalização, com todas as unidades federativas (UFs) contempladas.

“O Prêmio Sérgio Mamberti representa um marco importante na retomada da Política Nacional Cultura Viva. Evidencia também uma notável diversidade cultural em seus resultados preliminares e um fundamental reconhecimento das nossas culturas populares e tradicionais. Este prêmio tem em sua essência o compromisso do Ministério com as políticas culturais de base comunitária, homenageando a memória e o legado de Mamberti na arte e na cultura brasileiras”, afirma a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg.

Recursos

Também foi publicado o Aviso de Retificação ao edital, que estabelece que os pedidos de recursos desta etapa podem ser enviados no prazo de quatro dias úteis, ou seja, até o dia 5 de fevereiro de 2024, para o endereço eletrônico: edital܂sergiomamberti@cultura܂gov܂br. Devem seguir o modelo do Formulário de Pedido de Recurso – Etapa de Seleção (Anexo 9).

De acordo com decisão da Comissão de Seleção, na etapa recursal poderá ser apresentada a documentação ausente, incompleta ou ilegível com vistas a sanar o motivo de desclassificação e atendidas as exigências previstas no certame.

Categorias

Promovido pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC), O Edital de Premiação Cultura Viva – Sérgio Mamberti apresenta quatro categorias, com prêmios individuais de R$ 30 mil.

O objetivo é incentivar mestres e mestras das culturas populares, valorizar as manifestações culturais das etnias indígenas, reconhecer a diversidade cultural e promover atividades que ampliem a Rede Cultura Viva, com a valorização e o incentivo aos Agentes Cultura Viva e aos Pontos de Cultura em redes territoriais e temáticas.

O chamamento traz as seguintes categorias:



– Prêmio Culturas Populares e Tradicionais – Mestre Lucindo: Reconhecerá a atuação de mestres e mestras dos saberes e fazeres, grupos, coletivos e instituições culturais que promovem as culturas populares e tradicionais brasileiras.

– Prêmio Culturas Indígenas Vovó Bernaldina: Valorizará as iniciativas culturais que promovem e preservam as manifestações culturais indígenas em todas as regiões do Brasil.

– Prêmio Diversidade Cultural: Reconhecerá e valorizará as iniciativas e produções culturais de pessoas idosas, com deficiência, LGBTQIA+ e em sofrimento psíquico.

– Prêmio Pontos de Cultura Viva: Reconhecerá e incentivará atividades culturais desenvolvidas por Pontos de Cultura e por grupos, coletivos e instituições privadas sem fins lucrativos que querem ser reconhecidas e certificadas com o Selo Cultura Viva em todos os estados brasileiros, para fazerem parte da Rede Cultura Viva e darem destaque às suas atividades culturais e às comunidades onde atuam.

O edital homenageia o ator, produtor, diretor, autor e artista plástico Sérgio Mamberti (1939-2021), que lutou por melhorias para o setor artístico e para a população mais vulnerável. Foi ainda gestor público, tendo integrado a equipe do MinC como primeiro dirigente da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural.

Clique aqui para saber mais sobre o edital.