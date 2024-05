MinC celebra 200 anos da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos

O ministério da Cultura (MinC) participou da sessão solene no Senado Federal em comemoração aos 200 anos da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. O evento realizado nesta terça-feira (28), contou com a presença da chefe da Pasta, Margareth Menezes, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, do embaixador Bruno de Risios Bath, representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE), além de membros de corpos diplomáticos e convidados.

Margareth Menezes destacou o potencial da cultura como vetor entre os países para a promoção do desenvolvimento social e econômico. “A cultura além de simbolizar a identidade nacional é fundamental para a economia, gera emprego e renda, também é o sustento de muitas famílias, tanto aqui, quanto lá nos Estados Unidos. Esse fomento às relações internacionais é uma das diretrizes do governo Lula, para propormos iniciativas e ações que fortaleçam esses vínculos”, afirmou.

A realização de eventos de impacto no Brasil, como o G20 e a COP 30, foi enfatizada pela ministra. Ela também aproveitou a oportunidade para pontuar a importância da valorização da diversidade cultural. “Estamos trabalhando incansavelmente para que os debates e parcerias cresçam. Hoje realizamos a abertura do Grupo de Trabalho da Cultura no G20, estamos caminhando para a COP 30. Essa união é muito importante, no sentido de promover a ampliação das relações bilaterais, para fortalecer a democracia, a justiça social e a sustentabilidade”, declarou.

De acordo com o senador Rodrigo Pacheco, comércio exterior, proteção ao meio ambiente e fortalecimento da democracia são pontos altos da relação entre os países. “Temos uma relação marcada pela cooperação e respeito mútuo, que deu certo pelo compartilhamento de princípios democráticos, com foco nos direitos humanos, para promover a paz, a segurança e a democracia”, reforçou.

Seminário Encontros 200 anos de amizade Brasil e Estados Unidos

Integrando a agenda em celebração a relação bilateral com os Estados Unidos, a ministra da Cultura participou do Seminário Encontros 200 anos de amizade Brasil e Estados Unidos no Palácio do Itamaraty. Como uma das painelistas sobre interseções culturais, Margareth Menezes homenageou o ativista social brasileiro Abdias Nascimento.

“Foi artista, poeta, ator, escritor, político, senador, um verdadeiro propagador de ações afirmativas de reconhecimento dos afrodescendentes no Brasil. Foi um dos pioneiros contra o racismo institucionalizado. Ele é um patrimônio de luta e resistência, nos deixa o exemplo de como arte e cultura podem funcionar para a promoção do desenvolvimento social”, disse.

O diretor do Centro para o Estudo da Escravidão Global e Curador chefe do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do “Smithsonian Institution”, Paul Gardullo, e o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, também participaram do painel, conduzido pelo secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixador Laudemar Neto.