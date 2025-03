Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta para chuvas intensas nesta quarta (19)

A instabilidade atmosférica se mantém como característica marcante do clima no Sudeste do Brasil nesta quarta-feira, dia 19. A chegada de uma nova frente fria está intensificando as chuvas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Climatempo, as áreas mais impactadas devem ser a Zona da Mata mineira e a Região Serrana fluminense, onde são esperadas tempestades acompanhadas de volumes significativos de precipitação.

Este novo sistema frontal contribui para a continuidade do padrão chuvoso que já havia sido observado nos dias anteriores, pondo fim a um longo período de estiagem. Desde o último final de semana, os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro vêm enfrentando chuvas intensas, e essa situação deve se estender nos próximos dias, com alertas para possíveis temporais e seus respectivos impactos.

O mapa de riscos desta quarta-feira indica a possibilidade de tempestades em grande parte do estado do Rio de Janeiro, com um foco especial na Região Serrana, onde as precipitações tendem a ser mais volumosas. Em Minas Gerais, o alerta é abrangente, atingindo toda a região centro-sul, com destaque para a Zona da Mata.

A principal preocupação reside na intensidade e no volume das chuvas, que podem agravar a situação em áreas que já estão saturadas pelas chuvas recentes. Existe um risco elevado de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, o que demanda uma atenção especial tanto da população quanto das autoridades locais.

Na quinta-feira, dia 20, as previsões apontam para a continuidade das chuvas intensas, especialmente na Zona da Mata mineira e na Região Serrana do Rio. Somente na sexta-feira, dia 21, espera-se que a instabilidade comece a diminuir, resultando em chuvas mais isoladas e com volumes menos expressivos.