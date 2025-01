Minas Gerais: 41 cidades enfrentam crise climática e chuvas intensificadas

Atualmente, Minas Gerais vive uma grave crise climática, com 41 cidades oficialmente reconhecidas em situação de emergência ou calamidade pública em razão das intensas chuvas que atingem o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para aproximadamente 600 municípios mineiros, evidenciando a gravidade da situação.

Nas últimas 24 horas, três novos municípios se juntaram à lista de localidades em estado de emergência. As cidades de Caldas e Nepomuceno, ambas marcadas por um trágico registro de óbitos, e Maripá de Minas, situada na Zona da Mata, também foram afetadas por essa crise climática.

Desde setembro do ano anterior, 40 municípios já enfrentavam situações emergenciais. A cidade de Conceição do Pará, localizada na região Centro-Oeste do estado, decretou calamidade pública no dia 10 de dezembro, com duração prevista até junho deste ano.

Até o momento, onze vidas foram perdidas devido às condições climáticas adversas. A Defesa Civil informa que não houve novas fatalidades nas últimas atualizações. Além disso, o número de desabrigados que necessitam de abrigo público chegou a 173. O total de pessoas desalojadas também aumentou, contabilizando agora 1.225 indivíduos afetados pelas chuvas intensas registradas recentemente.

O Inmet renovou seus avisos para grande parte do estado, exceto a região Sul, que está fora da área de instabilidade provocada pelo aumento da umidade vinda da Amazônia. Os alertas indicam que as chuvas podem alcançar acumulados diários de até 50 mm, aumentando ainda mais os riscos associados a essa situação climática crítica.