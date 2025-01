Idoso é resgatado após carro cair no rio Betim em Minas Gerais

Na quarta-feira, dia 2 de janeiro, um idoso de 74 anos foi resgatado com sucesso após o veículo em que estava cair nas águas do Rio Betim, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente envolveu uma operação coordenada pela Polícia Militar de Minas Gerais e pelo Corpo de Bombeiros.

Durante a ocorrência, quatro outras pessoas conseguiram sair do carro sem ferimentos, incluindo uma criança de apenas dois anos. Um dos sobreviventes, sobrinho do idoso, relatou que tentou ajudar seu tio a sair do automóvel, mas enfrentou dificuldades devido ao peso da vítima e às condições desafiadoras do local.

Para realizar o resgate, oito agentes da Polícia Militar, junto com membros do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados. A equipe utilizou cordas para estabilizar o veículo e evitar que ele fosse levado pela correnteza do rio.

Após ser retirado do carro, o idoso se queixou de dores pelo corpo e foi imediatamente encaminhado a uma unidade de saúde para avaliação médica. A motorista do veículo, uma mulher de 70 anos, informou à polícia que estava a caminho da casa de parentes quando foi ofuscada pela luz solar. Sem perceber a curva à frente, ela continuou acelerando e acabou perdendo o controle do carro, que caiu no leito do rio.

A família do idoso contratou um serviço especializado para realizar a remoção do automóvel das águas do Rio Betim e alguns integrantes foram até uma delegacia para formalizar o registro da ocorrência.