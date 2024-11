Milton Nascimento e Esperanza Spalding brilham no Grammy 2025 com álbum de jazz imperdível!

A perspectiva de Milton Nascimento conquistar um Grammy em 2025 não deve ser encarada como uma surpresa, mas como um reconhecimento justo de sua trajetória excepcional no cenário musical global. Este artista, cuja carreira iniciou com destaque nacional no Brasil nos anos 1960, já há muito ultrapassou as fronteiras do país, conquistando admiradores em diversas partes do mundo.

Nome de peso na música internacional

Desde o lançamento de “Courage” nos Estados Unidos em 1968, Nascimento tem se consolidado como um nome de peso na música internacional. Em 1974, ele colaborou com o renomado saxofonista norte-americano Wayne Shorter para produzir “Native Dancer”, álbum que fortaleceu ainda mais sua presença no cenário do jazz global.

O recente álbum “Milton + Esperanza“, fruto de uma colaboração com a talentosa Esperanza Spalding, foi lançado em agosto de 2024 e já recebeu uma indicação ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Jazz com Vocal. Essa indicação não só reforça a relevância contínua de Milton no mundo da música, mas também celebra sua capacidade de inovar e inspirar através de novas interpretações de clássicos como “Morro Velho” e “Saci”.

Com uma carreira que abrange mais de cinco décadas, Milton Nascimento já foi premiado em 1998 com um Grammy na categoria Melhor Álbum de World Music por “Nascimento”. Este prêmio evidenciou a habilidade do artista em transcender rótulos musicais, criando obras que ressoam profundamente em audiências globais.

Atualmente com 82 anos, Milton é frequentemente descrito como uma figura quase divina na música brasileira. Sua habilidade única de mesclar a tradição mineira com o jazz é destacada em obras como “Portal da Cor”, uma faixa emblemática que mostra essa fusão com maestria.

Portanto, uma vitória no Grammy 2025 seria um tributo merecido à sua contribuição singular e transcendental à música mundial. Este reconhecimento não apenas celebraria a excelência sonora do álbum “Milton + Esperanza”, mas também coroaria a gloriosa trajetória de um artista cuja influência continua a reverberar através das gerações.

Em um momento em que Milton Nascimento se prepara para se afastar dos palcos, este possível prêmio seria um testemunho duradouro do impacto profundo que ele deixou no universo musical.