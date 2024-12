Milton Leite propõe aumento salarial de 37% e vale-refeição de R$ 1.859 para vereadores em SP

Na última segunda-feira (16), durante uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o vereador Milton Leite (União Brasil), que ocupa a presidência da Câmara Municipal de São Paulo e se prepara para se retirar da política, expressou seu apoio a um aumento salarial de 37% para os vereadores. Este ajuste ocorre após um período de oito anos sem alterações nos salários dos parlamentares.

Leite argumentou que a atualização salarial é uma medida justa, considerando que os vereadores têm enfrentado desafios financeiros e que o valor proposto é necessário para garantir uma remuneração condizente com suas funções. Ele também defendeu a criação de um vale-alimentação no montante de R$ 1.859, enfatizando a importância de assegurar direitos iguais entre os servidores públicos.

“O vale-alimentação é justo. Há vereadores que realmente necessitam deste suporte financeiro”, afirmou Leite. Ele continuou, destacando que todos os funcionários da Câmara devem ter acesso a benefícios similares, como férias e 13º salário.

A proposta de aumento foi aprovada pelos vereadores em um intervalo de duas semanas após o segundo turno das eleições municipais, levantando questionamentos sobre a conveniência temporal do ato. Leite justificou a medida, afirmando que ela corrige uma distorção salarial onde assessores ganhavam mais que os próprios vereadores.

Além do tema salarial, o vereador abordou questões relacionadas ao transporte público na cidade, defendendo o empresário Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora. O presidente da Transwolff está sob investigação pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por supostas conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Leite foi citado como testemunha no inquérito e manifestou sua convicção na inocência de Pacheco.

“Não acredito que Pandora esteja envolvido com o crime organizado. Se existirem irregularidades, as autoridades devem investigar e agir conforme necessário”, declarou Leite. Ele também manifestou apoio à implementação de tarifas zero no transporte público, sugerindo que essa seria uma estratégia efetiva para promover a distribuição de renda na cidade.

O debate sobre os aumentos salariais e as polêmicas envolvendo figuras proeminentes na política local continua a suscitar discussões acaloradas entre os cidadãos e analistas políticos.