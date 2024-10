Milton Leite emplaca assessores como seus herdeiros na Câmara de SP

Os candidatos Silvão e Silvinho, do União Brasil, conseguiram juntos um total de 117.441 votos neste domingo (6) e estão eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo. Somado, o desempenho da dupla ficou cerca de 15 mil votos abaixo da última votação de seu padrinho político e principal cabo eleitoral: o atual presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil), segundo mais votado em 2020 – ele não se candidatou à reeleição neste ano.

A trajetória dos dois Silvios na política está intimamente ligada a Leite, que é considerado o cacique mais poderoso da capital.

Silvio Antonio de Azevedo, o Silvão, foi chefe de gabinete de Leite na Câmara Municipal paulistana. Além disso, dirige a escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, da qual Leite é presidente de honra.

“Milton Leite é mais que um padrinho político, é um irmão”, disse Silvão à reportagem. “Tudo que aprendi politicamente foi seguindo seus passos há 30 anos. Para mim será uma honra tê-lo por mentor e conselheiro.”

A Estrela do Terceiro Milênio, que deixou de ser apenas escola de samba e hoje oferece atividades esportivas, sociais e culturais, é a base da atividade política do candidato eleito.

Há aulas de dança e ginástica abertas à comunidade, com boa dose de assistência às famílias participantes – crianças que fazem aula de balé recebem de graça as roupas de dança, por exemplo -, e um time de futebol que também oferece aulas ao público infanto-juvenil (12 jogadores formados ali estão em grandes clubes, diz a assessoria de Silvão).

Silvão afirmou que pretende adiantar conversas com Leite “para que não faltem recursos e emendas parlamentares para a zona sul”. As prioridades do mandato são a ampliação de centros de atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista na região, tirar do papel a implantação de um Hospital Público Veterinário na MBoi Mirim e contruir uma Farmácia de Alto Custo.

Já Silvio Ricardo Pereira dos Santos, o Silvinho, foi chefe de gabinete da Subprefeitura de M’Boi Mirim, também na zona sul, e do deputado federal Alexandre Leite, filho de Milton Leite. Em entrevista ao podcast A Quebrada Tem Voz – que gravou ao lado do vereador, a quem chama de “chefe” -, Silvinho contou que era vizinho de Leite na década de 1990.

A primeira atuação política de Silvinho e Leite em parceria, ele contou, foi uma briga para garantir o funcionamento de uma creche que corria o risco de ser despejada. Leite, que ainda não tinha mandato de vereador, comprou o terreno que pertencia a uma igreja para evitar o despejo.

O vereador eleito disse que a instituição atendia cerca de 60 crianças há três décadas, e que, após uma reforma no prédio, hoje são quase 1.500 matriculadas. “Na década de 90, fui militante principalmente na escola, sempre fui de liderar equipes. E contra o regime esquerdista sempre, né?”, disse Silvinho sobre o início de sua formação política.

Leite alcançou poder quase absoluto no Legislativo municipal. Em 2022, conseguiu mudar o regimento interno da Câmara para conquistar a presidência da Casa pela terceira vez consecutiva, algo inédito. Ele já anunciava a aposentadoria da política há mais de um ano.

Depois de 28 anos na vida pública, seu último ano de mandato foi marcado pela quebra de seus sigilos fiscal e bancário, em meio à investigação que apura a suspeita de que empresas de ônibus sejam usadas para lavar dinheiro para a facção criminosa PCC. Leite afirmou, à época, que desconhecia a quebra de sigilo pela Justiça, mas colocava todos os dados à disposição da Promotoria e que era alvo de “ilações de terceiros”.

Raio-X Silvão

Nome completo: Silvio Antonio De Azevedo

Partido: União

Votação: 63.988

Nascimento: 19/3/1961 (63 anos), em São Paulo (SP)

Profissão: Comerciante

Raio-X Silvinho

Nome completo: Silvio Ricardo Pereira dos Santos

Partido: União

Votação: 53.453

Nascimento: 8/4/1967 (57 anos), em Marília (SP)

Profissão: chefe de gabinete da Subprefeitura de M’Boi Mirim