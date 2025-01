Mileide Mihaile será embaixadora do Camarote Arpoador para o Carnaval 2025

Mileide Mihaile, musa da Escola de Samba Grande Rio, é a mais nova embaixadora digital do Camarote Arpoador, compondo um time de personalidades de peso ao lado de Paolla Oliveira e David Brazil para o Carnaval 2025. O lançamento do Carnaval 2025 do camarote Arpoador será celebrado amanhã (14), com um evento exclusivo no Fairmont Rio, em Copacabana, que reunirá 100 convidados especiais, entre jornalistas e celebridades.

Durante o coquetel, a bateria da Grande Rio, a “Invocada”, fará uma apresentação especial, enquanto os convidados desfrutam da deslumbrante vista de Copacabana e conhecem a programação de luxo do Camarote Arpoador para o próximo Carnaval. As musas da Grande Rio, Mariana Goldfarb, Mileide Mihaile, Alane Dias e Isabelle Nogueira, também estarão presentes no evento.

Durante o lançamento, que terá capacidade para 100 pessoas, entre personalidades e jornalistas, serão anunciados mais dois grandes eventos que reforçam a parceria entre o Camarote Arpoador e O Fairmont Rio: o Baile de Máscara – Jardim Tropical com tema Amazônia e a Feijoada da Apuração. Ambos prometem encantar o público e fazem parte da programação exclusiva que acontecerá no hotel durante o Carnaval.

Mileide, que tem se destacado como influenciadora, referência de empoderamento feminino, além de comunicadora e empresária, será uma das grandes atrações na Sapucaí e promete levar toda a sua energia para o camarote mais exclusivo do Rio.