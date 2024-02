Com mais de 10 mil cristais, Mileide Mihaile detalha sua fantasia da Grande Rio

À medida que o Carnaval 2024 se aproxima, as expectativas em torno das fantasias que desfilarão pela avenida só aumenta. Para Mileide Mihaile, musa da Grande Rio, esse ano seu vestimento será pra lá de especial. Sua fantasia, uma obra assinada pelo renomado estilista Bruno Cesar é uma narrativa visual que se desenha em cores fortes e grandes simbolismos.

O visual da Musa, que desfila sob o enredo “Meu Destino é ser Onça”, traz uma representação da destruição do universo. Composta pelas cores azul, verde e amarelo, conta com cristais e pedrarias, além de faisões albinos em preto.

Para Mileide Mihaile, a importância dessa fantasia vai além da estética e do espetáculo. “Vestir essa obra é abraçar uma mensagem de força e liberdade. A onça simboliza muito para a fauna brasileira, então não poderíamos deixar de chamar a atenção para a maneira com que nosso universo vem sendo destruido. Acredito que vamos conseguir provocar e instigar muito as pessoas”, diz.

Mileide destaca que o desfile será uma viagem pelas tradições e pelo simbolismo da onça, que segue sendo um emblema das lutas atuais. “É uma ligação muito importante, que também reflete sobre o Brasil de hoje, que originário de uma terra indígena, rica e diversa em sua cultura. Eu me sinto muito honrara em representar essa mensagem cultural, de força, de muita garra. E vai ser muito especial estar na avenida”, afirma.