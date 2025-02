Mileide Mihaile personifica a ‘Mãe D’Água’ e hipnotiza a Sapucaí

Mileide Mihaile brilhou no último ensaio técnico da Acadêmicos do Grande Rio na Marquês de Sapucaí, realizado neste domingo (23). Como Musa da escola desde 2019, de forma ininterrupta, e novamente destaque em 2025, Mileide trouxe um look luxuoso e imponente, inspirado na lenda da Mãe D’Água.

A influenciadora, que soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, apostou na grandiosidade e nos detalhes sofisticados para sua aparição na passarela do samba. O figurino, com nuances de azul, franjas e apliques de pérolas, refletiram a essência mística da entidade do folclore brasileiro. Segundo a lenda, Mãe D’Água, também conhecida como Iara ou Uiara, era uma guerreira filha de um pajé. Invejados por sua coragem e habilidades, seus irmãos tentaram matá-la, mas ela resistiu e os derrotou. Temendo a fúria do pai, fugiu, mas foi capturada e jogada no encontro dos rios Negro e Solimões. Salva pelos peixes, foi transformada em uma sereia deslumbrante, de canto hipnótico e beleza irresistível. Assim como a entidade, Mileide emanou uma força magnética e hipnotizante, conquistando o público por onde passou.

A escolha da fantasia não apenas ressaltou essa lenda amazônica, mas também se conectou ao enredo da Grande Rio deste ano, “Pororocas Parawaras”, que homenageia o estado do Pará e suas riquezas culturais.

Em 2025, Mileide também é a Embaixadora Digital do Camarote Arpoador, ao lado de nomes como Paolla Oliveira e David Brazil, consolidando ainda mais sua presença no Carnaval carioca. Sua jornada no samba é marcada por presença, carisma e uma forte conexão com a cultura popular, o que a torna uma das musas mais queridas da festa.

Vale lembrar que, no último sábado (22), Mileide também atraiu todos os holofotes no Baile da Vogue 2025. Com um vestido avaliado em mais de R$ 60.000, cravejado com 10.000 cristais e produzido ao longo de 230 horas de trabalho artesanal, a influenciadora prestou uma homenagem icônica à cantora Cher e ao inesquecível look da artista no Oscar de 1998. O styling foi assinado por Luiz Plinio, com execução impecável da Versa Brand.

Com uma trajetória marcada por empoderamento, Mileide Mihaile segue conquistando espaço e encantando o público em todas as suas aparições, seja na Sapucaí, nos eventos mais badalados ou nas redes sociais, onde inspira mulheres diariamente com sua autenticidade e força.