Mileide Mihaile deslumbra no ensaio da Grande Rio com look exclusivo de 130 mil cristais

Nesta terça-feira (16), Mileide Mihaile trouxe muito glamour para o ensaio de quadra da Grande Rio. A influenciadora não passou despercebida ao surgir com um deslumbrante look ornamentado por 130 mil cristais vermelhos, do renomado estilista Israel Valentim, avaliado em R$100 mil.

Com stylist assinado por Luiz Plínio, Mileide escolheu um traje inteiramente vermelho, não apenas por uma questão de estilo, mas uma homenagem à cor característica da escola de samba. “Quis trazer uma peça que pudesse representar um pouco do brilho e da alegria do Carnaval e também com cores da Grande Rio. Esse look é incrível e estou muito feliz em desfilar mais um ano nessa escola tão querida”, expressou. Para complementar o visual, ela ainda apostou em um acessório do Ramon Cabeças, que já fez peças para Anitta, Gloria Groove e Dulce Maria.

A influenciadora também compartilhou os bastidores de sua preparação para o Carnaval e a agitação de desfilar tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. “O Carnaval é uma época intensa, cheia de energia e amor. Estou me preparando com muita dedicação e paixão. Correr entre o Rio e São Paulo não é tão fácil, é cansativo, mas eu não abro mão em estar presente na avenida das duas cidades, que eu amo demais. É uma experiência que vale cada segundo,” declarou.

Mileide também revelou que possui uma grande equipe por trás que vem somando para que esse ano seja inesquecível. “Estou trabalhando para entregar o melhor Carnaval de todos os tempos. Tenho uma equipe incrível ao meu lado, cuidando de cada detalhe. A magia do Carnaval acontece quando todos os elementos se alinham, e estou confiante de que, com todo o amor que estamos colocando, vamos proporcionar um espetáculo especial para todos. Estou ansiosa para celebrar com muita energia positiva, alegria e samba no pé”, garantiu.