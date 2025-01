Milei lamenta ausência de Bolsonaro em evento de Trump nos EUA

O presidente argentino, Javier Milei, manifestou neste sábado (18) sua insatisfação com a ausência do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) na cerimônia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Durante o Hispanic Ball, um evento que celebra a comunidade latino-americana nos EUA, Milei declarou: “Bolsonaro é meu amigo e lamento muito que o regime de Lula não tenha deixado ele vir.”

A defesa de Bolsonaro havia solicitado autorização judicial para que o ex-presidente pudesse viajar aos Estados Unidos, alegando que ele havia sido convidado para a cerimônia. No entanto, o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que citou riscos de fuga e afirmou que a defesa não apresentou provas concretas do convite por parte de Trump.

Atualmente, o passaporte de Jair Bolsonaro está retido em decorrência de investigações relacionadas a seu suposto envolvimento em tentativas de golpe no Brasil em 2022.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, fez parte da comitiva brasileira que compareceu ao evento em Washington, que contava com aproximadamente 20 integrantes, incluindo figuras como Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). Contudo, a quantidade exata de participantes que realmente viajaram permanece incerta.

Entre os presentes no Hispanic Ball, a única figura brasileira reconhecida pela Folha foi o jornalista e youtuber conservador Allan dos Santos. O evento também contou com a presença de importantes personalidades da direita latino-americana, como Juan Guaidó, ex-líder da oposição venezuelana, e Santiago Abascal, líder do partido espanhol Vox.

Embora Donald Trump não tenha comparecido ao baile, figuras proeminentes de sua futura administração estavam presentes. Entre eles estavam o senador Marco Rubio, potencial futuro secretário de Estado, e Donald Trump Jr., filho do ex-presidente.

O Hispanic Ball faz parte de uma série de eventos programados para o fim de semana anterior à posse oficial marcada para segunda-feira (20). Embora não seja considerado um dos eventos mais significativos, possui relevância para o eleitorado hispânico nos Estados Unidos. Os ingressos para a festa foram esgotados rapidamente, com preços estabelecidos em US$ 250 (aproximadamente R$ 1.500). O evento contou com opções gastronômicas e apresentações musicais, incluindo shows do cantor colombiano Gusi e da banda cubana Los 3 de la Habana.