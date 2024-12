Milan dispensa Paulo Fonseca e contrata Sérgio Conceição

O AC Milan confirmou a dispensa de Paulo Fonseca do cargo de treinador da equipe principal masculina. Em comunicado oficial, o clube expressou sua gratidão ao técnico pelo profissionalismo demonstrado durante sua passagem e desejou sucesso em seus futuros projetos.

Motivo da dispensa

A decisão da diretoria foi motivada pelo desempenho insatisfatório da equipe, que culminou em um empate sem brilho por 1 a 1 contra a Roma no último domingo. Fonseca deixa o clube apenas seis meses após sua contratação, período em que obteve apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, resultando na oitava posição da tabela do Campeonato Italiano. A diferença de 14 pontos para a líder Atalanta e os oito pontos que separam a equipe da zona de classificação para a UEFA Champions League contribuíram para um clima desfavorável em seu entorno.

Agradecimento ao Milan

Após o anúncio de sua saída, Paulo Fonseca foi visto deixando as instalações de Milanello na manhã desta segunda-feira. Ele agradeceu aos torcedores pelo apoio recebido e afirmou: “Foi uma honra ser o treinador do Milan”.

Surpresa no Botafogo

Em um movimento rápido, o clube milanês anunciou Sérgio Conceição como seu novo comandante horas após a saída de Fonseca.

Official Statement: Sérgio Conceição #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) December 30, 2024

A escolha surpreendeu a diretoria do Botafogo, que havia identificado Conceição como uma possível solução para a vaga deixada por Artur Jorge, que está em negociações com o Al-Rayyan, do Catar, após conquistar títulos importantes como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.