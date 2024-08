Milan avalia a contratação de Danilo, ex-volante do Palmeiras

O Milan fez uma sondagem pelo volante Danilo, ex-Palmeiras e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra.

O time italiano buscou informações e condições de negócio pelo jogador de 23 anos. Por enquanto, os Rossoneros não chegaram a oficializar proposta e avaliam avançar no interesse, mas é um perfil que agrada ao clube.

Danilo está em sua terceira temporada pelo Nottingham Forest. Em 2023/24, ele atuou em 34 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. O contrato com o time inglês vai até 2029.

Em caso de negócio, o Palmeiras tem direito a 10% de mais-valia numa venda futura. Danilo foi vendido pelo Verdão em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros.

Danilo deixou o Palmeiras com seis títulos no currículo: duas Libertadores (2020 e 2021), um Brasileiro (2022), um Paulistão (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022).