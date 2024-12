Milan anuncia o técnico Sérgio Conceição, alvo de clubes brasileiros

O Milan anunciou a contratação do técnico Sérgio Conceição nesta segunda-feira (30). O treinador era alvo de clubes brasileiros, mas assinou contrato com os italianos até junho de 2026.

Tendo ficado apenas algumas horas sem técnico, o clube Rossoneri agiu rápido no mercado para não ficar para trás na temporada. Na manhã de hoje, o então técnico Paulo Fonseca foi demitido e, cerca de quatro horas depois, o português de 50 anos foi confirmado na equipe.

Alguns clubes brasileiros chegaram a sondar Sérgio Conceição, como Santos, Botafogo e Atlético-MG. Porém, o treinador sabe das oportunidades que tinha no mercado europeu e decidiu permanecer por lá. Ele é bem-visto na Europa por conta de um grande e longevo trabalho no Porto, onde trabalhou desde 2017 até o meio deste ano.

Atual oitavo colocado no Campeonato Italiano, o Milan tem apenas sete vitórias em 17 partidas no torneio nacional. No entanto, na Champions League, o clube tem colecionado resultados melhores: ocupa a 12a posição na tabela, com quatro triunfos em seis jogos.