Miguel e Joaquim Emerick fazem treino de olho na segunda etapa o Paulista Light

Depois de alguns dias de folga durante o Carnaval, chegou a hora de voltar à pista para manter o ritmo forte na temporada. Os irmãos Miguel e Joaquim Emerick, de 7 e 9 anos (Escola Múltipla / Equipe: Múltipla Racing Team / Coach: Luiz Ricardo Pinheiro Corbacho), aproveitaram este fim de semana para intensificar os treinamentos no Kartódromo de Serra, na região metropolitana de Vitória. O foco foi aprimorar reflexos e ajustes no equipamento, visando as próximas competições.

As promessas do kartismo capixaba começaram o ano de 2025 acelerando forte e conquistando grandes resultados na etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos. Competindo na categoria Mirim, Miguel Emerick brilhou ao garantir um lugar no pódio, finalizando a etapa na quinta colocação. Seu irmão mais velho, Joaquim, foi ainda mais longe: venceu na Cadete Rookie e comemorou o topo do pódio com uma grande atuação.

KMCom/Divulgação

A preparação no Kartódromo de Serra foi essencial para que os irmãos mantenham o alto nível nas competições. Com o objetivo de evoluir ainda mais, Miguel e Joaquim aproveitaram cada volta para melhorar os tempos e testar diferentes configurações do kart.

Empolgado com a vitória na estreia, Joaquim já projeta a próxima corrida e sonha em repetir o resultado. “É muito ganhar logo na primeira etapa e agora quero ganhar de novo. A gente treinou bastante e estou me sentindo pronto para correr em Interlagos”, afirmou o piloto.

Para Miguel, o desafio agora é subir ainda mais no pódio e buscar a primeira vitória na categoria Mirim. “Foi muito legal ficar entre os primeiros na última corrida, mas agora quero ganhar a minha primeira corrida, também. Espero que seja já na próxima etapa”, disse o piloto, mostrando confiança para o próximo compromisso.

Os irmãos voltam a se encontrar com os adversários da Copa São Paulo Light de Kart na segunda etapa da competição. A prova está marcada para o dia 15 de março, novamente na pista do Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, onde os capixabas esperam manter o ritmo e brigar por novas conquistas na temporada.