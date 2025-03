Miguel e Joaquim Emerick desembarcam em São Paulo em busca de novos pódios

A segunda etapa da Copa São Paulo Light, uma das principais competições regionais do kartismo brasileiro, promete emoção neste fim de semana no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Entre os destaques estão os irmãos capixabas Miguel e Joaquim Emerick, de 7 e 9 anos (Escola Múltipla / Equipe: Múltipla Racing Team / Coach: Luiz Ricardo Pinheiro Corbacho) , que chegam com o objetivo de repetir – ou até superar – o excelente desempenho da primeira etapa, realizada em fevereiro.

Para os pilotos, o início da temporada não poderia ter sido mais promissor. Miguel, na categoria Mirim, mostrou talento e determinação ao garantir um lugar no pódio, terminando em quinto lugar após uma disputa acirrada. Já Joaquim, na categoria Cadete Rookie, chamou a atenção de todos ao vencer sua primeira corrida como piloto profissional, subindo ao lugar mais alto do pódio em grande estilo.

Agora, os irmãos Emerick estão focados em manter o ritmo e conquistar novos resultados expressivos. “Eu vou para cima de novo, quero vencer mais uma vez”, diz Joaquim, com a empolgação de quem descobriu o gosto pela vitória.

Desde o início da semana, Miguel e Joaquim estão em São Paulo, aproveitando os treinos não cronometrados para se adaptar à pista de Interlagos. “Estou treinando muito para ficar ainda mais rápido e conseguir um resultado melhor nesta etapa”, conta Miguel.

A programação da segunda etapa da Copa São Paulo Light segue até sábado (15). Nesta quinta-feira (13), os treinos livres não cronometrados continuam para todas as categorias. Na sexta (14), os pilotos encaram os treinos oficiais e a tomada de tempo, que define as posições no grid. No sábado, a emoção entra na pista com duas corridas para cada categoria.

Para quem quiser acompanhar as provas e torcer pelos irmãos Emerick, a transmissão ao vivo estará disponível no canal da FAtv Live, no YouTube. Miguel e Joaquim, que representam o Espírito Santo, prometem deixar sua marca mais uma vez no kartismo nacional.