Mídia argentina celebra João Fonseca: ‘A nova ameaça para Sinner e Alcaraz’

A recente conquista de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, ao vencer o argentino Francisco Cerúndolo, atual 28º colocado no ranking da ATP, elevou o status do jovem tenista brasileiro de 18 anos a novas alturas. A vitória encantou os torcedores brasileiros e despertou a atenção da mídia esportiva argentina, que já o considera uma ameaça significativa para os líderes do circuito profissional.

Reconhecimento Internacional

O diário esportivo ‘Olé’ destacou que a performance impressionante do tenista pode se transformar em um desafio real para atletas renomados como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. A publicação mencionou que os espectadores presentes no Buenos Aires Lawn Tennis Club poderão, futuramente, afirmar que testemunharam o surgimento de um potencial adversário temido por grandes nomes do tênis mundial, incluindo Novak Djokovic.

O próprio Carlos Alcaraz reconheceu a façanha de Fonseca, parabenizando-o publicamente nas redes sociais. “Impressionante, João! Muitos parabéns!!”, escreveu o tenista espanhol em sua conta no X (antigo Twitter), ressaltando a relevância da vitória do brasileiro em um torneio de alto nível.

Além de sua recente conquista, Fonseca possui um currículo notável que inclui uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e títulos em torneios grandiosos como Roland Garros, Wimbledon (duas vezes) e o US Open.

Rumo ao Rio Open

O tenista agora se prepara para o próximo desafio na chave principal do Rio Open, um dos mais prestigiados torneios da América do Sul, com classificação ATP 500. Ele estará acompanhado por outros representantes brasileiros, como Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Thiago Wild. Contudo, o primeiro teste de Fonseca na competição será contra o francês Alexandre Muller, atual 58º do mundo.