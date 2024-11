Mick Schumacher deixa Mercedes e busca novas aventuras na F1

A Mercedes, tradicional equipe da Fórmula 1, anunciou nesta quinta-feira (28) que Mick Schumacher não continuará como piloto reserva após o término da atual temporada. Mick, filho do lendário heptacampeão Michael Schumacher, decidiu deixar a função para explorar novas oportunidades no mundo do automobilismo, conforme comunicado oficial da escuderia.

O jovem piloto alemão, de 25 anos, esteve vinculado à Mercedes desde o ano passado e expressou gratidão pela experiência adquirida. “Os dois anos na Mercedes foram extremamente enriquecedores. Aprendi muito sobre a engenharia dos carros, mas meu desejo é estar na pista competindo”, declarou Mick. Ele destacou que a paixão pelas corridas é o que o impulsiona a seguir em frente em sua carreira esportiva.

Anteriormente, Mick Schumacher competiu pela equipe Haas na Fórmula 1 entre 2021 e 2022, período em que participou de 43 provas e acumulou 12 pontos no campeonato. Sua estreia nos pontos ocorreu no Grande Prêmio da Inglaterra de 2022, com um oitavo lugar, sendo seu melhor desempenho um sexto lugar na Áustria. Após sua passagem pela Haas, assumiu a posição de reserva na Mercedes, contribuindo significativamente com testes de pista e simulador. Apesar disso, não teve a chance de substituir os titulares Lewis Hamilton e George Russell em corridas oficiais.

Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, elogiou as habilidades de Mick Schumacher e afirmou que ele possui “um calibre altíssimo” como piloto. Wolff expressou agradecimento pela contribuição de Mick à equipe e desejou sucesso em seus próximos desafios.

Com a saída de Mick, abre-se uma vaga importante no time alemão. O nome de Valtteri Bottas surge como o principal candidato ao posto de piloto reserva. Bottas, atualmente na Sauber, será substituído na próxima temporada por Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. O finlandês tem uma história significativa com a Mercedes, onde correu entre 2017 e 2021, conquistando dez vitórias e sendo vice-campeão mundial por duas vezes.

A relação dos Schumacher com a Mercedes é histórica. Michael Schumacher iniciou sua trajetória na marca em 1990 e retornou para finalizar sua carreira entre 2010 e 2012. Além disso, outros membros da família, como Ralf e David Schumacher, também representaram a montadora alemã no DTM.

O anúncio ocorre em um momento movimentado para a Fórmula 1, que revelou recentemente seu calendário para 2025 com um total de 24 etapas confirmadas, incluindo o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.