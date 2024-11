Mick Jagger publica foto com Lucas, seu filho com Luciana Gimenez, ao apoiar Kamala Harris nos EUA

Mick Jagger, 81, é mais uma celebridade a apoiar a candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. Nesta segunda-feira (4), o cantor inglês, líder da banda The Rolling Stones, publicou uma montagem em que aparecem seis de seus oito filhos e disse se sentir representado por eles nas eleições do país. “Não se esqueça de votar. Os filhos Jagger estão votando na Kamala”, escreveu na legenda.

Na imagem, aparecem, na parte superior, as britânicas Georgia (32) e Karis (54), a francesa Jade (53) e a americana Elizabeth (40). Já James (39) e Lucas (25), também americanos, estão na parte inferior, ao lado do pai.

Lucas Jagger é filho do cantor com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Recentemente, ele se formou em Artes Literárias na New York University.