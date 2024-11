Michigan deve divulgar resultado da eleição nesta quarta-feira (6)

O estado do Michigan pretende ter seus resultados das eleições nos Estados Unidos mais rápido que das outras vezes. Neste ciclo, a expectativa é de que os números finais sejam obtidos no dia seguinte à eleição, quarta-feira (6).

Na última eleição, em 2020, o estado foi palco de conflitos intensos durante a apuração. Neste ano, a maior agilidade do processo se deve à mudança quanto ao processamento dos votos antecipados. Pela primeira vez, eles puderam ser contabilizados desde o período anterior à data oficial. Segundo Jocelyn Benson, secretária de Estado do Michigan, os funcionários eleitorais já começaram a processar essas cédulas na semana passada.

“Isso nos coloca em uma posição extremamente boa para lidar com qualquer cédula que seja enviada na terça-feira”, disse Benson. “Tudo isso para dizer que veremos como as coisas vão se desenrolar, mas estou muito otimista e esperançosa de que teremos esses resultados não oficiais mais cedo do que em 2020.”