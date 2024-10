Michele Andrade lança “Vai Vaqueiro” em parceria com Ramon & Randinho

A cantora Michele Andrade continua seu projeto de sucesso “Vaquejei” com o lançamento do novo single “Vai Vaqueiro”, em colaboração com a dupla Ramon & Randinho. A música, está nas plataformas de áudio e, traz uma combinação de romantismo e sensualidade, características marcantes do forró pop que Michele imprime em sua carreira.

“Essa música é uma homenagem à força e ao estilo de vida das vaquejadas, mas com uma pegada romântica e envolvente. A parceria com Ramon & Randinho trouxe uma energia incrível para a faixa, que vai fazer todo mundo dançar,” afirma Michele Andrade sobre o novo lançamento.

A letra de “Vai Vaqueiro” valoriza a figura do vaqueiro e a vida no campo, temas que têm forte apelo nas festas de vaquejada, mas com uma linguagem moderna e dançante. A música é mais uma etapa no projeto “Vaquejei”, da cantora Michele Andrade, que mistura o forró pop com a essência marcante das vaquejadas.

A faixa conta com a participação da dupla sergipana Ramon & Randinho, que oficializou sua parceria em 2022 e rapidamente se tornou um dos principais nomes do forró de vaquejada no Nordeste. Conhecidos por sua autenticidade e profunda conexão com o público vaqueiro, Ramon & Randinho trazem um toque especial à canção, que promete conquistar as pistas de dança e embalar as festas de vaquejada em todo o Brasil.