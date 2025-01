México se prepara para rebater possível imposição de tarifas dos EUA

No dia 29 de novembro, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que o país está apto a enfrentar eventuais tarifas que possam ser impostas pelo governo dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump. Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã dessa quarta-feira, Sheinbaum expressou sua convicção de que a implementação das tarifas é improvável, mas assegurou que um plano de contingência já está em vigor.

“Acreditamos que essa situação não se concretizará, mas, caso aconteça, temos um planejamento preparado”, afirmou a presidente. Ela ressaltou que as negociações com os Estados Unidos continuam ativas e, até o presente momento, não houve uma decisão final sobre a imposição de novos tributos. “Estamos confiantes de que essa definição não ocorrerá, mas permanecemos prontos para qualquer eventualidade”, acrescentou.

Planejamento em curso para contingências comerciais

A Casa Branca revelou que está considerando o dia 1º de fevereiro como prazo para a possível aplicação de tarifas sobre produtos mexicanos e canadenses. Em resposta a isso, Sheinbaum reiterou que as tratativas diplomáticas estão em andamento. “As discussões estão sendo lideradas por nosso Ministério das Relações Exteriores”, explicou.

As declarações da presidente ocorrem em um contexto de incerteza acerca das políticas comerciais adotadas pelos Estados Unidos. Recentemente, Trump anunciou sua intenção de elevar tarifas comerciais como parte de um esforço para reconfigurar as cadeias produtivas norte-americanas. A administração americana sinalizou que os novos impostos poderiam atingir até 25% sobre produtos provenientes do México e Canadá, a menos que esses países demonstrem comprometimento em auxiliar os Estados Unidos no combate ao tráfico de fentanil e na redução da imigração ilegal.

Monitoramento brasileiro da situação

Além disso, o governo brasileiro também está monitorando a situação atentamente. No dia 28 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com seus ministros para debater as recentes deportações em massa realizadas pelos Estados Unidos. Uma das alternativas discutidas foi a formação de um grupo de trabalho bilateral para abordar questões migratórias.