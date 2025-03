MetrôRio funciona 24 horas durante carnaval

A concessionária MetrôRio anunciou um esquema especial para operar ininterruptamente durante o período de carnaval, visando facilitar o deslocamento dos foliões que desejam participar dos blocos de rua ou assistir aos desfiles na Passarela do Samba, localizada na Marquês de Sapucaí.

A Linha 2 do metrô estará em funcionamento entre a estação Pavuna, situada na zona norte, e a estação General Osório, em Ipanema, na zona sul da capital fluminense. As Linhas 1 e 4 também estarão disponíveis, ligando as estações Uruguai ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Os usuários poderão realizar a transferência entre as Linhas 1 e 2 nas estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Além disso, a concessionária preparou estruturas temporárias nas áreas com maior movimento: Carioca/Centro e General Osório/Ipanema. Esses locais contarão com bilheteiras e organizadores de filas para garantir maior fluidez e conforto aos passageiros.

Para aqueles que pretendem acompanhar os desfiles na Marquês de Sapucaí ou participar das festividades no Terreirão do Samba, localizado na Praça Onze, as estações recomendadas são Central e Praça Onze. O público que for aos blocos no Aterro do Flamengo deve utilizar a estação Glória para embarque e desembarque.

Os foliões que possuírem ingressos para os setores ímpares da Passarela do Samba ou que forem desfilar nas escolas localizadas próximo ao edifício Balança Mas Não Cai devem desembarcar na estação Central do Brasil. Por outro lado, quem tem ingressos para os setores pares encontrará maior proximidade à estação Praça Onze, que serve os desfiles ao lado do edifício dos Correios.

Dicas importantes para o Sambódromo

No dia 3 de fevereiro, os desfiles contarão com a presença das escolas Unidos da Tijuca, Beija Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) ressalta que crianças e adolescentes com até 16 anos devem estar acompanhados por um responsável durante os eventos na Marquês de Sapucaí.

É importante observar que alguns itens estão proibidos no sambódromo: isopor, garrafas de vidro, sacolas plásticas, armas e objetos cortantes, além de sinalizadores e fogos de artifício. No entanto, é permitido levar até dois recipientes plásticos de 500 ml com bebidas (como água, suco ou refrigerante) e até dois itens alimentares (como frutas, salgados ou sanduíches).