Carnaval carioca inova com roda de samba após desfiles

Na recente edição do carnaval carioca, a Liesa implementou uma estratégia inovadora ao incluir apresentações de rodas de samba logo após os desfiles das escolas do Grupo Especial. Essa iniciativa, que aconteceu pela primeira vez no último domingo (2), visou melhorar a experiência do público e otimizar o fluxo de saída do evento.

A roda de samba do Cacique de Ramos foi a atração inaugural dessa nova proposta, proporcionando um espaço de celebração após os desfiles. Entretanto, a dispersão inicial não ocorreu sem obstáculos; um carro alegórico obstruiu temporariamente o acesso ao palco, resultando em uma pequena aglomeração de espectadores que aguardavam para se deslocar.

Com o tempo, à medida que o público conseguiu avançar, a área designada para as apresentações começou a ganhar vida. Segundo representantes da Liesa, essa programação visa oferecer aos foliões uma alternativa de entretenimento na Sapucaí, evitando assim o caos nos transportes durante a saída e melhorando a circulação dos participantes.

Jeferson Tomaz e sua namorada Agatha Vieira expressaram sua satisfação com a novidade. Para eles, os shows são especialmente vantajosos para aqueles que residem longe do centro, como Niterói, onde os serviços de barcas não operam 24 horas. “Essa opção é fundamental para relaxar enquanto aguardo o retorno das barcas”, afirmou Jeferson.

Agatha complementou: “A proposta é excelente, principalmente para os amantes do samba. Após ouvir tantos sambas enredos, poder vivenciar o samba raiz traz um complemento valioso à experiência”.

Por outro lado, o carioca Leonardo teve uma visão mista sobre o novo formato dos desfiles que terminaram mais cedo. Contudo, ele aprovou a inclusão da roda de samba como uma forma de promover confraternização e alegria entre os foliões. “A roda une todos em um espírito comunitário que é essencial para o carnaval”.

Cadu, morador de Brasília e visitante do carnaval pela primeira vez, também elogiou a novidade. Ele destacou que embora os desfiles tenham terminado mais cedo, a atmosfera festiva proporcionada pela roda de samba facilitou a interação entre os presentes. “O clima estava ótimo e realmente contribuiu para que todos pudessem aproveitar juntos”, declarou.

Essa nova abordagem da Liesa parece ter sido bem recebida pelo público, reforçando a importância da música e da celebração no coração do carnaval carioca.