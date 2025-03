Metrô terá operação especial para a final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras

Para atender os torcedores que irão acompanhar a final do Campeonato Paulista de futebol entre Corinthians e Palmeiras, nesta quinta-feira (27), às 21h30, na Neo Química Arena, o Metrô de São Paulo preparou um esquema especial de operação. O funcionamento das estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim, (Linha 3-Vermelha), as mais próximas do estádio, vai acompanhar o andamento da partida, permitindo o embarque dos passageiros até pouco após o encerramento do jogo, incluindo eventual decisão por pênaltis.

As demais estações do Metrô permanecerão abertas apenas para desembarque. A estratégia é similar à utilizada no último dia 12, em partida do Corinthians no mesmo local pela Copa Libertadores da América, garantindo que os torcedores tenham mais tranquilidade para retornar para casa após o jogo.

Recomendações aos torcedores

• Dirija-se às estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim o mais rápido possível após o término da partida para garantir o embarque.

• Compre antecipadamente seus bilhetes ou utilize o Cartão TOP para evitar filas.

• Redobre a atenção ao utilizar escadas rolantes e plataformas movimentadas.

• O consumo de bebidas alcoólicas é proibido dentro das estações e dos trens.

• Proteja seus pertences: mantenha celulares e objetos de valor guardados e bolsas junto ao corpo.

Caso o passageiro presencie qualquer ocorrência, pode acionar um agente do Metrô, utilizar o aplicativo Metrô Conecta ou enviar um SMS para o número 9 7333-2252.

