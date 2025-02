Metrô do Rio de Janeiro amplia horários para ensaios técnicos de carnaval

O Sambódromo do Rio de Janeiro tem sido palco de confusões durante os primeiros ensaios técnicos das escolas de samba. No último sábado (1º), mais de 58 mil pessoas compareceram aos ensaios das escolas Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor de Nilópolis e Mangueira, resultando em tumulto na saída do evento.

Em resposta a esses incidentes e visando facilitar o deslocamento dos foliões, o governo do estado anunciou a ampliação do horário de funcionamento do metrô para os ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial. A medida foi articulada com a concessionária Metrô Rio após solicitação da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesa).

A programação especial para os ensaios técnicos ocorrerá nos seguintes horários:

Ensaios técnicos:

Sábados, 8 e 15 de fevereiro: até as 2h

Domingos, 9 e 16 de fevereiro: até as 23h

Ensaios de luz e som:

Sexta-feira, 21 de fevereiro: até as 4h

Sábado, 22 de fevereiro: até as 2h

Domingo, 23 de fevereiro: até as 2h

Neste sábado (8), as escolas Vila Isabel, Portela e Grande Rio se apresentarão a partir das 19h.

Para auxiliar os usuários na volta para casa após os ensaios, o MetrôRio recomenda que os passageiros com destino às estações da Linha 2 utilizem preferencialmente a estação Central do Brasil/Centro. Já aqueles que utilizam as linhas 1 e 4 devem optar pela estação Praça Onze.