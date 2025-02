Metrô de SP realiza o primeiro leilão de materiais inservíveis e sucatas em 2025

Os interessados em participar do primeiro leilão de materiais inservíveis do Metrô realizado no ano já podem ofertar lances até o dia 12 de março pelo site nossoleilao.com.br.

O certame disponibiliza 99 lotes de materiais, entre os quais se destacam sucatas de cobre, de alumínio e de aço inoxidável, cabos de fibra optica, além de barras de trilho de aço, disco de freio, rodas de metrocarro, dormentes de madeira e empilhadeira.

Os inservíveis do Metrô sempre despertam grande interesse do setor, com boas oportunidades de negócios para as empresas do ramo de reciclagem e sucatas.

Vale lembrar que todos os bens são leiloados no estado de conservação no qual se encontram.

Os leilões de inservíveis do Metrô, além de arrecadar receita não-tarifária para a Companhia, também colaboram com a preservação do meio ambiente.

Os lotes poderão ser vistoriados nos dias 6, 7, 10 e 11 de março, das 9h às 11h e 13h30 às 16h, nos pátios Itaquera, Jabaquara e Oratório.

Agendamento para visita

Para visitar os lotes previamente, os interessados devem fazer o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência às datas disponíveis. O contato pode ser feito pelos telefones: