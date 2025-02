Metrô de SP e a CPTM enfrentam problemas operacionais

Nesta segunda-feira (3), os serviços do Metrô de São Paulo enfrentam dificuldades devido a uma falha técnica em um dos vagões na Estação Artur Alvim, localizada na Zona Leste da cidade. Como resultado, as composições da Linha 3-Vermelha estão operando com velocidade reduzida e maior intervalo entre os trens.

O Metrô comunicou que está empenhado em restaurar a normalidade na operação das linhas afetadas. A situação se agrava com a lentidão das composições, refletindo o impacto direto da falha técnica no fluxo de passageiros.

Além disso, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também registrou problemas em suas operações. A circulação na Linha 7-Rubi está comprometida, especialmente entre as estações Jundiaí e Francisco Morato. Desde o início desta manhã, os trens circulam com velocidade reduzida e intervalos mais longos devido a um deslizamento de terra que ocorreu no último sábado, dia 1º.

A CPTM informou que apenas uma via está disponível entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, em decorrência do deslizamento que interrompeu o tráfego na região da estação Botujuru. Apesar da normalidade na circulação entre as estações Francisco Morato e Rio Grande da Serra, os usuários ainda enfrentam dificuldades.

Para mitigar os efeitos da interrupção, a CPTM ativou o sistema Paese entre Francisco Morato e Campo Limpo Paulista. Contudo, segundo informações apuradas pela TV Globo, este sistema não está operacional neste momento.

Equipes de manutenção estão em campo para remover a terra acumulada devido ao deslizamento e às chuvas recentes, além de trabalharem na retirada de um carro que ainda permanece na saída do túnel de Botujuru e na readequação da via.