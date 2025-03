Metrô de São Paulo anuncia licitação para Linha 19-Celeste

Nesta segunda-feira, 24 de outubro, o Metrô de São Paulo deu um passo significativo ao lançar a licitação para as obras da nova Linha 19-Celeste. Esta linha ferroviária será responsável por conectar o Bosque Maia, localizado em Guarulhos, ao Anhangabaú, na capital paulista. O projeto abrange a elaboração do projeto executivo e a realização das obras civis, que incluirão 17,6 km de trilhos, 15 estações e um pátio destinado à manutenção dos trens.

O cronograma estipulado prevê a assinatura dos contratos e o início do projeto executivo ainda este ano, com a expectativa de que as obras civis se iniciem em 2026. A conclusão dos trabalhos está projetada para ocorrer em um período de até 75 meses após o início das construções.

Além das 15 estações que serão construídas ao longo da linha, o projeto inclui a edificação de 18 poços de saída de emergência e ventilação (VSE). As estações já existentes de São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha) também passarão por readequações para se conectarem à nova linha. O contrato contemplará ainda a instalação dos sistemas elétricos de baixa tensão e auxiliares, que englobam painéis elétricos, escadas rolantes, elevadores, sistemas de ventilação e detecção de incêndio, bem como iluminação e bombas.

A Linha 19-Celeste representará uma conexão crucial entre Guarulhos — o segundo município mais populoso do estado de São Paulo — e a cidade de São Paulo. Com uma extensão total de 17,6 km e 15 estações ao longo do percurso, sua operação será definida pelo Governo do Estado em momento posterior. A estrutura da linha contará com uma frota de 31 trens, que têm a capacidade de transportar até 630 mil passageiros diariamente. Espera-se que essa nova rota permita uma redução no tempo de deslocamento dos usuários em até uma hora, facilitando ainda a integração com outras três linhas do metrô: a Linha 1-Azul, a Linha 2-Verde e a Linha 3-Vermelha, além da possibilidade de futuras conexões com linhas ferroviárias.

As estações previstas na Linha 19-Celeste incluem Bosque Maia, Guarulhos-Centro, Vila Augusta, Dutra (conexão com a Linha 2-Verde), Itapegica (as cinco primeiras em Guarulhos), Jardim Julieta, Vila Sabrina, Cerejeiras, Santo Eduardo, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Cerealista, São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha).