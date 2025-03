Metabolismo lento: Causas, efeitos e como revitalizar sua saúde

O metabolismo humano, um conjunto de processos bioquímicos essenciais para a manutenção da vida, tende a apresentar variações significativas ao longo da vida. Comumente, observa-se que o metabolismo é mais acelerado na juventude, mas diversos fatores podem contribuir para sua desaceleração.

Entre as causas do metabolismo lento, destacam-se a idade, fatores genéticos, influências hormonais e hábitos de vida inadequados. O estilo de vida moderno, marcado pelo sedentarismo extremo e pela pressão diária relacionada ao trabalho, contribui significativamente para essa questão. O estresse crônico pode comprometer a qualidade do sono, enquanto a alta ingestão de alimentos ultraprocessados e a perda de massa muscular devido à inatividade física agravam ainda mais o cenário.

Além disso, a genética desempenha um papel crucial nesse contexto. É comum encontrar famílias onde a obesidade se manifesta de geração em geração, muitas vezes associada a um metabolismo naturalmente mais lento e menor proporção de massa muscular.

A idade também se revela um fator determinante na taxa metabólica. Com o avanço da idade, é normal que o metabolismo desacelere. Assim, ajustes na dieta e na rotina de exercícios tornam-se imprescindíveis para manter um equilíbrio saudável.

Outro aspecto relevante diz respeito aos hormônios. Condições como o hipotireoidismo reduzem a atividade da tireoide e, consequentemente, desaceleram o metabolismo. Mudanças nos níveis hormonais, como a diminuição da testosterona nos homens e do estrogênio nas mulheres com o envelhecimento, impactam diretamente no controle do peso corporal. Além disso, a queda dos hormônios de crescimento (GH) e da DHEA também é observada com o passar dos anos.

O sono inadequado e o estresse elevado podem elevar os níveis de cortisol no organismo, contribuindo para aumento da glicose sanguínea e favorecendo condições como pré-diabetes e diabetes descompensado.

A correção desse quadro normalmente exige uma abordagem multifacetada que inclui mudanças nos hábitos alimentares, práticas de higiene do sono e estratégias para redução do estresse mental.

Além disso, a avaliação das dosagens hormonais é essencial. A identificação precisa das causas subjacentes pode permitir intervenções adequadas; contudo, a reposição hormonal sem indicação médica pode acarretar mais riscos do que benefícios.

O tratamento dessa condição requer um olhar atento e especializado. Portanto, consultar um endocrinologista é fundamental para obter um diagnóstico preciso e definir as melhores estratégias terapêuticas.

* Maurício Yagui Hirata é especialista em endocrinologia e metabologia com credenciamento pelo CRM-SP 59813 | RQE 088604