Meta Introduz Mudanças em Conteúdo Político nas Redes Sociais

As plataformas sociais pertencentes à Meta, incluindo Facebook, Instagram e Threads, estão passando por alterações significativas na forma como apresentam conteúdos políticos aos usuários. Adam Mosseri, presidente do Instagram, anunciou em uma postagem na quarta-feira (8) que os usuários começarão a notar publicações políticas de perfis que não seguem em suas linhas do tempo. “Se você ainda não percebeu as mudanças, deve começar a notá-las nas próximas semanas”, afirmou Mosseri.

Essas alterações são o resultado da reintrodução do “conteúdo cívico“, um conceito abordado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em uma declaração feita na terça-feira (7), coincidentemente antes do início do novo mandato presidencial de Donald Trump. Além disso, a Meta tem relaxado algumas medidas de proteção contra discursos de ódio durante discussões políticas, permitindo assim ofensas direcionadas a comunidades LGBTQIA+ e migrantes.

Em fevereiro de 2021, logo após a posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, a Meta havia decidido restringir a exposição dos usuários a postagens relacionadas a debates políticos e eleitorais. Apenas publicações de blogs governamentais eram isentas dessa restrição.

O conglomerado classifica como conteúdo político não apenas as postagens feitas por políticos profissionais, mas também aquelas que mencionam governos, eleições ou tópicos sociais que impactam grupos ou a sociedade como um todo. Exemplos incluem debates sobre o acesso a banheiros por gênero e restrições ao alistamento militar com base no gênero.

Um teste realizado pela Meta com usuários americanos entre o final de 2020 e meados de 2022 revelou que a visualização de conteúdos políticos pelos usuários diminuiu de 6% para 3%. O sistema inicial para classificar o tipo de conteúdo passava por um filtro algorítmico; entretanto, em maio de 2022, foi anunciado que o alcance de publicações com temas eleitorais ou sociais seria reduzido.

A empresa reconheceu que as novas diretrizes teriam um impacto no tráfego geral das redes sociais. Contas que publicavam conteúdos políticos deixaram de receber recomendações que permitissem que suas postagens alcançassem usuários fora de sua rede imediata. Mosseri tranquilizou os criadores afirmando: “Eles podem se despreocupar com isso”.

A partir de setembro nos Estados Unidos, os usuários passaram a ter a opção de ajustar seus feeds no Facebook, Threads e Instagram para visualizar mais conteúdos ideológicos ou eleitorais. Essa funcionalidade foi introduzida no Brasil após as eleições gerais de 2024, em 27 de outubro.

Segundo Mosseri, essas atualizações devem ser implementadas em outros países dentro da próxima semana.

Essas mudanças têm maior impacto no Threads, nova rede social lançada pela Meta para preencher o espaço deixado pela queda do X (anteriormente Twitter). Mosseri destacou que muitos usuários solicitaram ver mais publicações políticas nesta plataforma.

No Threads, os usuários poderão ajustar seu nível de exposição ao conteúdo político em três categorias: baixa, moderada ou alta. Além disso, Mosseri informou que a Meta mudará sua abordagem proativa à moderação; agora as ações serão tomadas somente após denúncias feitas pelos usuários.

A Meta justifica essas alterações como um esforço para reduzir erros e aumentar a liberdade de expressão. Segundo Zuckerberg, as remoções anteriores eram realizadas por sistemas complexos que frequentemente falhavam: “Mesmo quando censuram apenas 1% das postagens”.

Katie Harbath, ex-diretora de assuntos globais da empresa, comentou que esse movimento do CEO é consistente com padrões observados anteriormente: “Após as eleições americanas, Zuckerberg recalibra as políticas da Meta”. Harbath lembrou que em 2017 o Facebook reforçou suas medidas contra desinformação após preocupações relacionadas à influência das redes sociais nas eleições entre Trump e Hillary Clinton.

