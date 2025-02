Mestrado Profissional em Economia e Indústrias Criativas com inscrições abertas

O edital para a quinta turma do Mestrado Profissional em Economia, com área de concentração em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, está disponível na Escola Fundação Itaú (www.fundacaoitau.org.br/escola/). Gratuita, a pós-graduação é realizada em parceria entre a Fundação Itaú, por meio do Itaú Cultural, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso é destinado a estudantes e profissionais de diversas áreas do conhecimento que desejam aprofundar seus estudos e pesquisas sobre questões econômicas relacionadas à economia da cultura e indústrias criativas.

Formação híbrida e interdisciplinar

Com um formato híbrido, o curso oferece aulas presenciais em Porto Alegre e também aulas on-line na Escola Fundação Itaú. A proposta é viabilizar a aplicação do conhecimento econômico, teórico e prático em estudos sobre cultura e indústrias criativas, criando uma estrutura sólida de referências sobre o tema, com foco em análises de estatísticas econômicas desses setores. O curso visa ainda gerar matéria-prima conceitual e técnica, além de promover o desenvolvimento de habilidades para lidar com as complexas questões do mercado cultural.

As disciplinas incluem Fundamentos de economia, Economia e Política da Cultura e das Indústrias Criativas, Microeconomia e indústrias culturais e criativas, e outros tópicos especializados, como A economia das indústrias criativas em uma era global e digital. O curso também contará com um seminário sobre a dissertação de mestrado.

Vagas e Inscrições

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, sendo 10 para ampla concorrência, 15 para ações afirmativas e 5 para reingresso (alunos selecionados em edições anteriores que não concluíram o curso). As inscrições abrem em 18 de março, às 9h, e seguem até 1 de abril, às 18h, no site da Escola Fundação Itaú. Os selecionados serão divulgados em 28 de maio, e as aulas têm início previsto para julho de 2025.