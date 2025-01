Pesquisa inédita ‘Cultura nas Capitais’ é apresentada no Itaú Cultural

Das 9h às 17h do dia 3 de fevereiro (segunda-feira) é realizada no Itaú Cultural a apresentação da pesquisa inédita Cultura nas Capitais, uma iniciativa da JLeiva Cultura & Esporte, que também fez a análise sobre os dados coletados pelo Datafolha. Este é o maior estudo sobre hábitos culturais já realizado no Brasil, com base em 19,5 mil entrevistas presenciais em todas as capitais e no Distrito Federal – um universo de 37,5 milhões de pessoas, segundo o Censo demográfico de 2022 do IBGE. O projeto tem patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Também contou com a parceria da Fundação Itaú.

O lançamento de Cultura nas Capitais é acompanhado pelas mesas de debate: Acesso à cultura nas capitais – A importância de educação e renda; Desigualdades regionais em São Paulo; Que papel o gênero desempenha no acesso à cultura? e Como a raça influencia os hábitos culturais? Participam do seminário, especialistas e gestores do setor como Marilia Marton, Secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural e Marcio Tavares, Secretário-Executivo do Minc.

Também participam: Edison Bertoncelo, professor de sociologia da USP, Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas, Ioná Damiana, gerente adjunta do Sesc 24 de Maio, Gisele Jordão, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Lorena Hakak, economista, Laís Miwa Higa, antropóloga e pesquisadora, o blogueiro e pesquisador Thiagson e Marcio Farias, professor e curador (veja a programação mais abaixo).

As inscrições para o público estão abertas, bastando preencher o formulário disponível neste link.

Depois de São Paulo, a primeira etapa da itinerância de apresentação de Cultura nas Capitais segue para Curitiba, no dia 6 de fevereiro; Belém, no dia 11 e Rio de Janeiro, dia 19. Fechando o mês, no dia 26 segue para Brasília. Em 12 de março, chega a Belo Horizonte.

SERVIÇO

Apresentação pesquisa Cultura nas Capitais

Com mesas de debates

3 de fevereiro

Das 9h às 17h

Inscrições em link.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

De terça-feira a sábado, das 11h às 20h.

Domingos e feriados 11h às 19h

Informações: pelo telefone (11) 2168.1777 e wapp (11) 9 6383 1663

E-mail: [email protected]

Acesso para pessoas com deficiência física

Estacionamento: entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108.

Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas.