Messi encerra 2024 com a menor quantidade de partidas disputadas em duas décadas

No cenário esportivo de 2024, Lionel Messi, um dos maiores ícones do futebol mundial, vive uma fase distinta em sua carreira. O jogador argentino encerrou suas atividades oficiais deste ano após a partida contra o Peru nas Eliminatórias da Copa, marcando um período atípico com um número reduzido de partidas, algo não visto desde seus primeiros anos no Barcelona.

Em 2024, Messi esteve presente em 33 confrontos, dos quais 25 foram pelo Inter Miami. Este total remete às suas temporadas iniciais, como em 2005/06, quando atuou em 25 jogos pelo Barcelona. As lesões desempenharam um papel crucial na limitação de sua participação ao longo do ano, afetando diretamente seu desempenho e disponibilidade.

Lesões

Neste ano desafiador, Messi enfrentou repetidas lesões musculares que o afastaram dos campos em momentos importantes. Apesar disso, conseguiu retornar em partidas decisivas, como na final da Copa América, demonstrando resiliência e determinação para recuperar sua forma rapidamente.

Mesmo diante das dificuldades, Messi teve papel vital na conquista de dois títulos relevantes: a Copa América com a seleção argentina e a Supporters Shield pelo Inter Miami. As lesões não só limitaram seu tempo de jogo como também influenciaram sua performance em campo.

Argentina

Messi mantém sua importância inabalável na seleção argentina. Em 2024, participou de 10 dos 15 jogos da equipe nacional, anotando seis gols. Esses dados sublinham sua influência e importância contínua para manter a Argentina competitiva em torneios internacionais. Com impressionantes 191 partidas pela seleção, Messi solidifica seu status como um dos grandes do futebol argentino.

O ano também foi marcado por momentos emblemáticos, como o uso de uma camisa inspirada no design de 1974 no jogo contra o Peru. Esta homenagem celebrou cinco décadas de uma das camisas mais icônicas da história do futebol argentino, destacando a rica tradição que Messi agora representa.

O futuro de Lionel Messi após 2024 é motivo de especulação entre fãs e especialistas. Apesar dos desafios enfrentados este ano e das adaptações necessárias ao calendário único da Major League Soccer (MLS), Messi continua a exibir paixão e comprometimento com o esporte. Há grande expectativa sobre como ele continuará a contribuir tanto para seu clube quanto para a seleção nos próximos anos.

Seja continuando no Inter Miami ou explorando novas oportunidades, a trajetória de Messi promete capítulos emocionantes para seus admiradores em todo o mundo. Sua dedicação incansável e amor pelo futebol garantem que ele permanecerá uma figura indelével no esporte, independentemente dos caminhos que escolha seguir.