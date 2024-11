Messi Experience World Tour chega a São Paulo em 2025

Em abril de 2025, São Paulo será o palco da The Messi Experience World Tour, uma atração imersiva que destacará tanto as conquistas esportivas do jogador argentino Lionel Messi, como a vitória na Copa do Mundo do Catar em 2022, quanto a determinação inabalável do ícone argentino.

A exposição será composta por várias instalações temáticas, cuidadosamente elaboradas para guiar os visitantes por uma jornada pela ilustre carreira de Messi.

Utilizando tecnologia de última geração, como projeções em 360 graus e realidade aumentada, a experiência promete proporcionar uma perspectiva singular no universo do futebol.

Os fãs já podem fazer um cadastro e entrar na lista de espera para compra de ingressos em www.eventim.com.br/themessiexperience.