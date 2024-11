Mesmo sem passaporte, Bolsonaro afirma que irá à posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou recentemente a intenção de participar da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, programada para janeiro do próximo ano. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, no último sábado (23/11).

Bolsonaro encontra-se atualmente com o passaporte retido, em decorrência de investigações relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado, conduzidas pela Polícia Federal (PF). Apesar da gravidade das acusações, Bolsonaro tratou o assunto com ironia durante a transmissão ao responder a comentários sobre sua barba.

Machado leu um comentário jocoso de internautas sugerindo que um novo inquérito seria aberto contra Bolsonaro devido ao crescimento de sua barba. Em tom descontraído, Bolsonaro respondeu: “É possível… Eu estou querendo me disfarçar para andar pelo Brasil aí. Mas na posse do Trump eu tiro a barba, pode deixar”, demonstrando desdém frente à situação.

A apreensão do passaporte de Bolsonaro ocorreu em fevereiro deste ano, como parte das medidas cautelares adotadas pela Polícia Federal no contexto das investigações em curso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), justificou a retenção do documento como necessária para prevenir uma eventual fuga enquanto as investigações prosseguem. O ex-presidente chegou a solicitar a devolução do passaporte, porém o STF negou o pedido.