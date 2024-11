Bolsonaro minimiza inquérito sobre golpe e alega perseguição

O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou-se nesta tarde classificando como “historinha” o inquérito em curso que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Na última quinta-feira, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, juntamente com ex-integrantes de sua administração, sob acusações relacionadas à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e formação de organização criminosa. Bolsonaro argumentou que é alvo de perseguição.

Em declaração feita durante um encontro com apoiadores em Alagoas neste sábado, dia 23, o ex-presidente expressou ceticismo quanto às alegações de golpe. “Não acredito nessa historinha de golpe. Ninguém viu um soldado sequer nas ruas, não houve prisões, nada. É o Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal) criando narrativas, junto com uma Polícia Federal bastante criativa”, afirmou.

Bolsonaro ainda criticou o alarde em torno das informações já obtidas pela investigação. “É um estardalhaço. Deixe de perseguir as pessoas por interesses pessoais”, comentou.

A investigação em questão teve início no ano passado e foi concluída recentemente, dois dias após a Polícia Federal deter quatro militares e um policial federal sob a acusação de planejar o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do STF.