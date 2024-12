Mesacast BBB 25 terá Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro

O programa Mesacast BBB está de volta com novidades empolgantes para a temporada do Big Brother Brasil 25. A atração, que será exibida no Multishow e no Globoplay, contará com um formato reformulado, apresentando um novo apresentador a cada dia, acompanhado por dois convidados especiais. Os responsáveis por comandar o programa nesta edição são Ed Gama, Vitor diCastro e a novata Giovanna Pitel.

A proposta do Mesacast é proporcionar uma análise aprofundada dos principais acontecimentos da competição, promovendo diálogos entre os apresentadores e os convidados sobre as dinâmicas do jogo. Durante o programa, o público poderá acompanhar em tempo real as reações dos “brothers” e debater cenas marcantes com os anfitriões.

Giovanna Pitel se junta ao time após sua própria experiência como participante do confinamento em 2024. Ela expressou entusiasmo em fazer parte da equipe de apresentadores, afirmando: “Estar do outro lado vai ser incrível. As pessoas costumavam dizer que eu comentava muito sobre o programa estando lá dentro. Não é engraçado agora fazer parte do time de apresentadores aqui fora?” Pitel pretende trazer seu humor e opiniões únicas para a bancada, acreditando que sua vivência dentro da casa lhe conferirá uma perspectiva valiosa: “Poder falar com propriedade sobre os sentimentos que nos cercam lá dentro traz uma maturidade e uma empatia diferente”.

Ed Gama, que retorna ao programa após uma bem-sucedida participação na edição anterior, compartilhou seu entusiasmo ao receber o convite: “Foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Eu sou fã do BBB desde o começo, então o sentimento foi de uma criança ser chamada para participar do elenco do seu desenho favorito. Foi um sonho realizado.” Para esta nova temporada, ele promete momentos de diversão e interatividade com ex-participantes durante suas aparições na bancada.

Vitor diCastro também permanecerá na equipe, trazendo sua experiência anterior para enriquecer a discussão no Mesacast. Ele afirmou estar animado para essa nova fase: “Eu quero estar imerso nessa grande loucura que é o BBB e nessa grande responsabilidade que eu vou ter de apresentar o programa sozinho”. DiCastro pretende instigar o pensamento crítico do público sobre as ações dos participantes, adicionando seu estilo sarcástico às análises.

A produção do ‘BBB 25’ conta com Tadeu Schmidt como apresentador principal, enquanto Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias estão à frente da produção. A direção geral é de Angélica Campos, com Rodrigo Dourado atuando na direção de gênero. O lançamento da nova edição está programado para janeiro, prometendo muitas emoções aos fãs do reality show.