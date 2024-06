Mês das férias no Museu Judaico de SP tem programação cultural especial

Para este mês de julho, o Museu Judaico de São Paulo (MUJ) oferece uma programação cultural especial para as férias escolares das crianças e ainda promove atividades interessantes para outras faixa-etárias, incluindo visitas guiadas à exposição Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda e atividade em sinergia com a mostra em cartaz. No último dia do mês, a Visita ao Acervo mostra todos os itens têxteis disponíveis no maior arquivo judaico do país, em visita guiada que dialoga com a exposição do Herchcovitch. Já a oficina Paper Doll Inventando Moda convida crianças a brincar e customizar moldes de roupas pequenas de papel, inspirada no estilista homenageado.

O MUJ traz também a Oficina Passaporte de Férias, uma atividade arte-educativa que estimula a criatividade e a vontade de desbravar os detalhes dos passeios nas férias de julho, sejam aqueles feitos no quintal da cada dos avós e amigos ou em grandes museus na cidade.

A agenda do mês tem ainda com uma leitura musicalizada dedicada à conscientização do combate ao preconceito e discriminação racial por meio da educação e arte. Apresentada pelo Núcleo Educativo do MUJ, a atividade é um convite para o público conhecer o livro infantil Amoras, obra do cantor de rap Emicida inspirado em uma conversa que o cantor teve com sua filha embaixo de uma amoreira.

Visita Mediada

Quer fazer uma visita mediada? É possível agendar visitas mediadas com a equipe de Educação & Participação de terça à sábado. Retire seu ingresso ou envie e-mail para agendamento@museujudaicosp.org.br

Programação completa de julho:

06.07 SÁBADO

11h30 | Livro Musical | Amoras

classificação indicativa / limite de público

13h | Visita especial Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda

Para todas as idades – Até 25 pessoas

15h | Oficina | Passaporte de Férias

Até 15 pessoas.

13.07 SÁBADO

13h | Visita especial Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda

Para todas as idades – Até 25 pessoas

15h | Visita especial Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda

Para todas as idades – Até 25 pessoas

20.07 SÁBADO

11h30 | Livro Musical – Chapéu Fora de Moda

Leitura musicalizada do livro infanto-juvenil Chapéu Fora de Moda.

Classificação etária livre

Sem limite de público

15h | Oficina: Paper Doll | Inventando Moda

Classificação etária 6 anos

24.07 QUARTA

15h | Oficina: Paper Doll | Inventando Moda

Classificação etária 6 anos

27.07 SÁBADO

11h30 | Livro Musical Chá com o Zeide

Classificação etária – livre

13h | Visita especial Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda

Para todas as idades – Até 25 pessoas

15h | Oficina de bilboquê – Brinquedo arte nas férias

Classificação etária – livre

Até 15 pessoas

31.07 QUARTA

15h | Oficina Upcycling: moda e sustentabilidade

15h | Visita ao Acervo do MUJ

Serviço:

Museu Judaico de São Paulo (MUJ)

Programação: de 6 a 30 de julho

Endereço: Rua Martinho Prado, 128 – São Paulo, SP

Funcionamento: Terça a domingo, das 10 horas às 18 horas (última entrada às 17h15). Excepcionalmente nas quintas-feiras, o horário é das 12h às 21h (última entrada às 20h)

Ingresso: R$ 20 inteira; R$10 meia. Entrada gratuita aos sábados

Classificação indicativa: Livre

Acesso para pessoas com mobilidade reduzida