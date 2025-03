Mês da Mulher: Resiliência e adaptação marcam trajetória na área de rodovias

Com determinação e resiliência, as mulheres têm conquistado espaços de liderança e inspirado outras a seguirem seus passos. Nas concessionárias de rodovias, destacam-se em cargos estratégicos que contribuem para o desempenho da gestão, planejamento e execução de projetos, criando um ambiente dinâmico e inclusivo.

Ocupando posição de liderança no setor, a trajetória profissional de Ana Paula Barbosa começou em 2014, quando tinha apenas 17 anos. Ela foi contratada como Jovem Aprendiz da Rota das Bandeiras e, ao longo da carreira, ocupou vários cargos na concessionária, como auxiliar administrativo, assistente e analista. Atualmente, aos 28 anos, coordena a área administrativa da empresa, sendo responsável pela gestão de infraestrutura, supervisão de serviços terceirizados essenciais, controle de recursos, entre outras responsabilidades.

Em pouco mais de uma década de atuação profissional, a Rota das Bandeiras é o seu primeiro e único registro em carteira. “A cultura da empresa, ‘Movidos por servir’, me motivou a trabalhar na concessionária. Quando me apresentaram a área de ‘Facilities/Administrativo’, já sabia que iria me identificar, pois é voltada para o apoio aos integrantes, focada em servir ao próximo e para que tudo funcione de maneira eficiente”, comenta.

No momento, Ana Paula lidera uma equipe de 13 pessoas, sendo três mulheres e 10 homens. Olhando para trás, relembra os pontos altos de sua trajetória, incluindo a liderança em implantação de projetos e a importância da resiliência em todos os momentos. “A capacidade de adaptação a mudanças rápidas e a valorizar a união da equipe também foram fundamentais para o alcance dos resultados”, avalia.

Ana (a segunda da direita para a esquerda) com parte da equipe em momento de confraternização (Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Para celebrar o mês de março, dedicado à mulher, Ana Paula compartilha uma mensagem de inspiração e reflexão. “Mulher, seu talento, dedicação e visão são essenciais para o sucesso. Continue acreditando em seu potencial, pois você tem a força necessária para conquistar grandes resultados e inspirar todos ao seu redor”, conclui a coordenadora.