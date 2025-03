Mês da Mulher: PM de SP se destaca como mecânica de aeronaves

O trabalho da soldado Karla Andrade Rufino, 37 anos, é essencial para que os helicópteros da Polícia Militar de São Paulo realizem diariamente operações especiais de luta contra o tempo, muitas vezes para salvar vidas. Ela é a única mulher do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM), em uma equipe de 60 mecânicos que realizam as inspeções e manutenções diárias das aeronaves da corporação no aeroporto Campo de Marte, na capital paulista.

“O começo foi desafiador, não vou mentir. Mas o tempo foi mostrando que somos capazes de executar o trabalho tão bem quanto ou até melhor que os homens, porque somos detalhistas e, hoje, me sinto completamente confortável na função”, afirma.

No hangar de operações da PM, a equipe é responsável por fazer os voos de testes das aeronaves, inspeções e manutenções diárias, além de deixar sempre a postos os helicópteros. A corporação possui 24 helicópteros do modelo AS350 Esquilo que atuam em missões de apoio policial, salvamento, resgate, transporte de órgãos, e outras missões em prol da sociedade. “O diferencial na PM é que você fez parte daquele salvamento, mesmo não estando no local. É uma responsabilidade muito grande. Está nas nossas mãos fazer muito bem a inspeção, olhar com cuidado e manter a operação”, afirma.

A paixão pela aviação começou em 2011, quando fez um curso gratuito na Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas de Taubaté, interior do estado, homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Naquela época, não passava pela cabeça dela que anos depois estaria trabalhando no hangar de operações da PM-SP. “Tenho muito orgulho de exercer esse trabalho, de saber que, cada vez que decola um Águia, ele vai chegar onde precisa e vai voltar em segurança”, afirma.

Trajetória

Em 2012, Karla passou no concurso do Exército Brasileiro e ficou seis anos na aviação. Foi quando surgiu o desejo de trabalhar com o helicóptero Águia: “Eu ficava na oficina, sempre com a aeronave no chão e desmontada, não tinha ninguém esperando pelo meu trabalho ou por um resgate”. Em dezembro de 2018, ela passou no concurso da Polícia Militar de São Paulo.

Um dos episódios que marcou a trajetória de Karla foi um acidente em 2021 em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Um ônibus de dois andares tombou na rodovia e, na ocasião, seis pessoas morreram e 48 ficaram feridas. O resgate das vítimas foi feito com o auxílio do helicóptero Águia, fundamental naquele momento para salvar vidas.

“Assim que soubemos do acidente, já tínhamos duas aeronaves preparadas e deixamos mais duas prontas para voo. Quando os tripulantes retornaram, nos deram parabéns. Meu trabalho é muito importante, por menor que pareça. O Águia voou com segurança, resgatou quem precisava e retornou”, conta.

Com mais de 10 anos de profissão, Karla afirma não se incomodar em ter poucas mulheres no trabalho. “É uma profissão vista ainda como masculina, mas que temos total capacidade de realizar. Que nós mulheres possamos ocupar qualquer cargo que desejarmos”, afirma.