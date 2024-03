Mês da Mulher no Atrium Shopping: autoimagem e moda são temas de aula aberta com estrategista

O Mês da Mulher ainda está em vigência e o Atrium Shopping recebe mais uma ação pensada para elas: a terceira edição do Beleza Real Experience, ministrada novamente pela estrategista de imagem e estilo Alessandra Sunao. O evento acontece no dia 27 de março, a partir das 19h30, no Piso Térreo.

Na edição passada, realizada em 29 de fevereiro, cerca de 30 participantes puderam ouvir a especialista falar sobre identidade, inspiração e imagem. Para esta próxima oportunidade, a ideia é manter os conceitos de moda e beleza em debate, em harmonia com os looks cedidos pelas lojas do shopping parceiras do evento.

“A ideia é apresentar ferramentas para potencializar a imagem. A partir daí trago um questionamento: ‘sua imagem tem comunicado o seu propósito?’. Durante o Beleza Real Experience eu falo sobre beleza, imagem, estilo, cores, arquitetura corporal, proporcionando uma experiência que irá fortalecer sua beleza com essência”, explica Alessandra Sunao.

Para o Atrium Shopping, servir como palco pela terceira vez para este evento é motivo de alegria e satisfação. “Ajudar as mulheres a se verem de forma mais assertiva, demonstrando a essência de cada uma é maravilhoso. Além disso, neste tipo de evento conseguimos unir os propósitos do empreendimento e divulgar também nossos lojistas, que têm a oportunidade de apresentar seus produtos sob consultoria de uma especialista no assunto”, diz a coordenadora de marketing do empreendimento, Kalime Matos.

As inscrições para participar do evento estão disponíveis no link . As vagas são limitadas.

Beleza Real Experience – Terceira Edição

Dia 27 de março, às 19h30

Valor da inscrição: 29,90 reais

Link