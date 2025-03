Mercedes-Benz Sprinter evolui com mais segurança, conforto e tecnologia

Em novembro do ano passado, a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lançou a linha Sprinter com novos equipamentos de série. Produzida na Argentina, a linha de veículos comerciais leves da marca está presente no mercado brasileiro há mais de 30 anos. Os modelos da marca disponíveis no mercado brasileiro – Van de Passageiro, Furgão e Truck, de 3,5 a cinco toneladas – passaram a contar com funcionalidades adicionais de segurança, assistência de condução, tecnologia e infoentretenimento. No “powertrain”, foi mantido o motor OM654, um quatro cilindros 2.0 16V turbodiesel, que entrega 150 cavalos a 3.800 rpm e 34,7 kgfm a 1.500 rpm, sempre acoplado à transmissão mecânica de 6 marchas ZF-6S. Para oferecer mais segurança à linha Sprinter, a precisão da frenagem do assistente ativo de frenagem (ABA) para evitar colisão em veículos parados foi melhorada, cobrindo velocidades de até 80 km/h. O veículo conta também com os sistemas eletrônicos de controle de frenagem, assistente de vento lateral, estabilidade da carga, tração e de estabilidade geral.

Por dentro, a nova versão da Sprinter agrega características originárias dos carros de luxo da marca. Como o volante multifuncional, que traz exatamente o mesmo desenho dos veículos não comerciais, com comandos simples mas completos. Lá estão os controles para as funções do som e da central multimídia e as do próprio veículo, como limitador de velocidade e o controle de cruzeiro, que no modelo testado não era adaptativo. A direção é elétrica, e um destaque do volante é que o comando de volume do som e o de velocidade do controle de cruzeiro são deslizantes, como em um “mousepad”. Outra identidade com os automóveis da marca da estrela de três pontas é a presença do multimídia MBUX, no caso com tela de 10,25 polegadas com espelhamento sem cabos dos celulares em sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O sistema incorpora o assistente de voz acionado com a frase “Olá Mercedes”, no entanto, não oferece tantos recursos quanto nos carros de luxo.

O cluster com uma tela central digital e colorida de 14 centímetros (5,5 polegadas) traz várias funções que podem ser navegadas por meio dos comandos do volante, alternando funções como estilo de direção, consumo e até atribuindo uma nota para o estilo de direção, de acordo com o uso do acelerador e antecipação de frenagens. O veículo tem sensor de chuva, sistema de som potente e bancos confortáveis, tanto para o motorista quanto para os dois outros ocupantes, com farta oferta de porta-objetos, tacógrafo digital e acionamento do carro por meio de botão start-stop, com chave de presença. O sensor de chuva identifica situações de mau tempo e regula automaticamente a frequência de limpeza dos para-brisas com velocidade intermitente ativada.

Primeiras Impressões

Movimentações urbanas

A versão furgão avaliada da nova Sprinter era do modelo 315 CDI. O Peso Bruto Total de 3,5 toneladas permite que o veículo seja dirigido por motoristas habilitados com CNH categoria B – um nicho explorado por vários fabricantes além da Mercedes-Benz, como a Stellantis, a Ford, a Iveco e a Renault. De teto alto e com mais de 11 metros cúbicos de volumetria útil de carga, a Sprinter 315 CDI tem o salão de carga com piso revestido e vários pontos de ancoragem, iluminação interna e bom acabamento. A porta lateral deslizante permite a carga e a descarga de um pallet, enquanto as portas traseiras têm abertura total para facilitar de quem trabalha no dia a dia com o veículo na rua, em docas e em áreas de descarga.

Ao longo de quatro dias, a Sprinter percorreu trechos urbanos na Grande São Paulo, principalmente na capital paulista e em cidades do ABC, como São Caetano do Sul e Santo André. Na região, a topografia é majoritariamente plana, mas as condições de tráfego podem ser cruéis para qualquer tipo de veículo, especialmente para vans de carga. Com muito “anda e para” no trânsito, muitos congestionamentos e vários trechos com asfalto bastante prejudicado pela má conservação – tradições que teimam em fazer parte do cotidiano dos paulistanos. O trajeto totalizou 295 quilômetros, em turnos de três a seis horas ininterruptas de direção. E é no uso intenso que a Sprinter já começa a mostrar características interessantes: conforto e ergonomia acima da média. A posição do banco do motorista, o modo de direção e a localização dos equipamentos, como pedais e alavanca de câmbio, não maltratam o corpo do motorista, tornando a tarefa de dirigir uma Sprinter seja uma experiência agradável.

Na linha Sprinter, o motor 2.0 16V turbodiesel trabalha sempre acoplado à transmissão manual ZF de 6 velocidades – a concorrência já oferece vans de porte similar com câmbio automático. Ao arrancar com a Sprinter, seja em condições de veículo carregado ou vazio, a primeira marcha é algo que chama a atenção na atual versão. Nas Sprinter anteriores, era comum sentir a primeira “escapando” na arrancada e não era raro o veículo “morrer” nesse momento, principalmente com motoristas não habituados a ele. Mas a engenharia de produto ajustou a questão tornando a arrancada inicial forte e plena. Um pequeno ícone no painel de LCD colorido que fica no cluster, entre os dois mostradores analógicos de velocidade e da rotação do motor, alerta para a necessidade de troca da marcha.

Com a embreagem nova e bem acoplada, as trocas de marchas são suaves. O escalonamento de marchas é compatível com o trânsito de grandes cidades, priorizando a terceira, a quarta e a quinta em faixas de torque parecidas, para que se possa manter a velocidade entre 50 e 60 km/h, dentro dos limites urbanos regulamentares, sem precisar fazer muitas trocas. Já a quinta e a sexta marchas são longas, com a última trabalhando como um “Overdrive” para as rodovias.